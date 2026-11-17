La Universidad de Panamá informó que culminaron los trabajos de reparación, mantenimiento y adecuación de sus siete cafeterías y del Centro de Producción, como parte del proceso de recuperación y modernización de estos espacios destinados a la comunidad universitaria.

El director de Cafeterías de la institución, Carlos Chen, señaló que “las labores finalizaron el pasado viernes e incluyeron mejoras en los sistemas de plomería, reemplazo de conectores, mangueras y llaves, entre otras adecuaciones”.

La institución indicó que espera realizar durante esta semana las inspecciones técnicas y obtener las aprobaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, requisitos necesarios para avanzar hacia la reapertura de estos establecimientos.

Las instalaciones también fueron evaluadas por la Dirección de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Panamá, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Cuerpo de Bomberos, para verificar sus condiciones estructurales y de seguridad.

La reapertura se realizará de manera progresiva, conforme cada cafetería complete las adecuaciones necesarias y obtenga las autorizaciones correspondientes.