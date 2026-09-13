La UP defiende proceso de licitación del nuevo Centro Regional de San Miguelito

La Universidad de Panamá emitió una carta abierta para aclarar y defiende diversos aspectos del proceso de licitación y destacar el alcance de la construcción del nuevo Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAM).

La institución explicó que el acto público se desarrolló al amparo de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, sobre Contratación Pública, y en estricto cumplimiento de la Ley 61 de 2017. Según la casa de estudios, se acataron todos los requerimientos técnicos y legales en las fases precontractual y de ejecución. De 16 empresas interesadas, tres presentaron propuestas formales, tras lo cual una Comisión Evaluadora independiente seleccionó la oferta que obtuvo el mayor puntaje conforme a los criterios del pliego de cargos.

El Acto Público N.° 2018-1-90-0-08-LV-045271 exigió, como requisito obligatorio, la entrega de cartas de referencia bancaria e intención de financiamiento emitidas por entidades reguladas, con el propósito de mitigar riesgos para el Estado y garantizar la solvencia e integridad del proyecto, detalla la nota.La Universidad precisó además que la empresa constructora no aporta capital propio para la obra. El contrato se pactó bajo la modalidad de precio global fijo y pago por avance de obra, condicionado a la inspección técnica previa y al refrendo de la Contraloría General de la República.

El pronunciamiento institucional surge tras una publicación periodística del diario “La Prensa”, en la que se señala que Luis Alberto Gaitán Mendoza, requerido por la Policía Nacional por presuntos delitos de delincuencia organizada, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, figura como presidente y representante legal de la empresa contratista a cargo de la obra.

El nuevo campus estará conformado por 11 edificios modernos, tres de los cuales contarán con cinco pisos. La estructura destinada a Aulas albergará 139 salones, incluidos 11 laboratorios. El diseño integral contempla un muro perimetral, aceras techadas, ciclovía, sistema de videovigilancia, estacionamientos, dos vías de acceso y amplias áreas verdes con paisajismo.

Con esta infraestructura, el CRUSAM duplicará su capacidad operacional en tres turnos para atender a más de 12,000 estudiantes. El nuevo complejo integrará el equipamiento tecnológico actual y aliviará la saturación del Campus Octavio Méndez Pereira, beneficiando de forma directa a los residentes de San Miguelito, Panamá Norte y el sector de 24 de Diciembre, según destacó el rector Eduardo Flores Castro.