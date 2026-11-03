Laboratorio portátil permite a productores de Chiriquí conocer las condiciones de sus suelos

Productores agropecuarios de la provincia de Chiriquí comenzaron a recibir análisis de suelos directamente en sus fincas mediante un laboratorio portátil que permite conocer, en pocos minutos, parámetros clave para mejorar el manejo de los cultivos y la conservación de los terrenos, así lo informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mediante una nota de prenda MiAmbiente detalló que la herramienta, denominada Doctor Soil, elimina la necesidad de trasladar muestras a laboratorios convencionales y ofrece información inmediata sobre las condiciones del suelo, facilitando la toma de decisiones relacionadas con la producción agrícola y la conservación de los recursos naturales.

Richel César, técnico del Departamento de Conservación de Suelo, explicó que: “Este equipo portátil nos permite conocer parámetros del suelo, tanto macroelementos como micronutrientes, entre ellos el pH, nitrógeno, fósforo y potasio, para que el productor conozca de primera mano las condiciones de su terreno”.

La tecnología empezó a utilizarse en un primer bloque de evaluaciones que se desarrolla en fincas de productores vinculados a iniciativas de manejo sostenible de la tierra en la provincia. Durante los recorridos, especialistas realizan la recolección y análisis de muestras en terrenos con distintas características productivas para determinar sus necesidades específicas.

Los resultados permiten identificar factores que inciden en la productividad de los suelos y orientar a los productores sobre prácticas más adecuadas para su manejo. La información también sirve de apoyo para proyectos de restauración ambiental y establecimiento de plantaciones forestales.

En tanto el director regional de MiAmbiente en Chiriquí, Ernesto Ponce, destacó que la herramienta fortalece la asistencia técnica brindada a productores y beneficiarios de proyectos ambientales, al proporcionar datos precisos sobre las condiciones de los terrenos y su potencial productivo.

Según explicó, las acciones de conservación deben estar vinculadas a las actividades productivas del campo, de manera que el conocimiento técnico sobre los suelos contribuya tanto al rendimiento agrícola como a la sostenibilidad de los recursos naturales.

La incorporación de equipos portátiles para el análisis de suelos busca ampliar la generación de información técnica en diferentes regiones del país y acercar este tipo de evaluaciones a comunidades rurales, donde las decisiones sobre el uso del suelo tienen un impacto directo en la producción agropecuaria y la conservación de los ecosistemas.

Con este primer bloque de evaluaciones en Chiriquí, los productores cuentan con una herramienta que les permite conocer con mayor precisión las características de sus terrenos y adoptar prácticas orientadas a mejorar su productividad y sostenibilidad.