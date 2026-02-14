Las mochilas escolares Remenditos, una oportunidad para los privados de libertad

Un gran número de privados y privadas de libertad de los distintos centros penitenciarios de la ciudad capital, trabajan a toda marcha en la producción de las mochilas escolares Remenditos, que serán utilizadas por cientos de estudiantes, cuando inicie el período de clases, el lunes 2 de marzo.

El taller de Industrialización Extramuros del Plan Libertad, es el sitio donde los privados de los Centros Penitenciarios de Tinajitas, El Renacer y Centro Femenino de Rehabilitación “Cecilia Orillac de Chiarí”, comienzan con la elaboración de las bolsas que serán portadas por los alumnos cuando comience la jornada escolar.

La apertura de esta labor, contó con la asistencia de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien pudo observar el trabajo que hacen los privados y como se elaboran estas mochilas.

Para el privado Mario Guerra que se encuentra en Tinajitas, indicó que junto a los demás privados arrancaron con la nueva colección escolar de las mochilas Remenditos.