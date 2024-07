Explicó que el acuerdo conlleva un proceso ordenado de repatriación de todo migrante que intente entrar a Panamá sin pasaporte, costo que será asumido por Estados Unidos. “Este no es el Darién que conocí. Este es un Darién complicado con una crisis humanitaria muy grave que nos crea un problema. Panamá no es este tipo de país de tránsito y destino de migrantes”, dijo.

ml | El presidente José Raúl Mulino fue claro en afirmar que la Asamblea Constituyente sería únicamente para hacer los cambios necesarios y no “para destronar a nadie”. “Voy a impulsar cambios a la constitución a través de la constituyente para darnos una constitución con legitimidad de constituyentes electos con el voto popular, donde se presentará un borrador ‘a discusión’ como se hizo en 1946. Esta no será una Asamblea Constituyente para destronar a nadie”, dijo Mulino.

ml | Con respecto a la minería en Panamá, el presidente José Raúl Mulino ha mencionado que “ese contrato (con la mina) no puede ni soñar revivirse”. En declaraciones a un medio internacional, Mulino señaló que “tenemos una realidad, la mina está allí, parada pero está allí y así no se puede quedar y hay que explorar el concepto que he escuchado de abrir para cerrarla, porque lo que cuesta cerrar esa mina, primero no lo va a pagar Panamá y segundo tampoco lo puede pagar nadie”.