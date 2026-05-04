Legalizan incautación de datos a periodistas en presunto caso de calumnia e injuria

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Karolina Santamaría, legalizó la incautación de datos de redes sociales vinculados a los periodistas Sabrina Bacal, Daniel Lopera y Mauricio Valenzuela, en medio de una investigación por presuntos delitos de calumnia e injuria interpuesta por los empresarios Roberto y Ramón Carretero.

Como parte de la medida, se avaló la incautación de cuatro páginas, un anexo de diez páginas y un disco compacto con información proveniente de redes sociales, elementos que forman parte de la investigación en curso.

La decisión se adoptó la tarde del lunes 4 de mayo, tras una solicitud presentada por la fiscal del Ministerio Público, Iselda Mena, la cual según el tribunal cumplió con los requisitos establecidos en los artículos 314 y 317 del Código Procesal Penal.

El caso se originó en mayo de 2025, cuando los empresarios panameños presentaron acciones legales contra periodistas y medios de comunicación por publicaciones relacionadas con sus actividades comerciales y sanciones internacionales.

En la audiencia participaron la defensora técnica particular Zobeida Elizondo, la defensora pública Silvia Asprilla y el abogado querellante sustituto Aris Oscar Pérez.