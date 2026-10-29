Ley de beneficios para jubilados incluye medicamentos y servicios

El Proyecto de Ley 746, que modifica la Ley 6 de 1987, avanza en la Asamblea Nacional con una serie de cambios en los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, que incluyen descuentos en salud, telefonía, servicios funerarios y gastos del hogar.

Entre los principales beneficios figuran un 30% de descuento en tratamientos contra el cáncer, un 20% en medicamentos con receta médica y en equipos de asistencia, como sillas de ruedas, prótesis, andaderas y camas hospitalarias.

La propuesta también contempla un descuento del 30% en el cargo fijo de telefonía residencial, un 25% en ataúdes, urnas y servicios funerarios, además de la exoneración de impuestos para pañales de adultos.

En los gastos del hogar se incluyen rebajas del 20% en la tasa de aseo residencial, gastos notariales y registrales, así como en el alquiler, reparación y mantenimiento de equipos de asistencia. Para las adecuaciones básicas de viviendas, como rampas y barras de apoyo, se establece un descuento del 15%.

Asimismo, se mantiene el descuento del 25% en restaurantes y franquicias nacionales e internacionales, con excepción de las fondas.

El diputado Javier Sucre destacó que la propuesta incorpora descuentos en los servicios de electricidad, agua, telefonía y recolección de basura para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La intención de los diputados es que la iniciativa avance y sea aprobada en tercer debate antes de que finalice el periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea, el próximo 31 de octubre.