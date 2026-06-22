Llega un nuevo lote de vacunas contra el sarampión y la rubéola

Este lunes, Panamá recibió 150,000 dosis de la vacuna contra el sarampión y la rubéola con la finalidad de reforzar la inmunización en las 15 regiones de salud del país ante los brotes registrados en la Región de las Américas.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel de Hewitt, indicó que ya comenzó la distribución de los biológicos hacia las diversas regiones sanitarias y los hospitales nacionales.

“Desde el 9 de mayo, cuando se presentó el primer caso de sarampión importado en nuestro país, se han aplicado más de 170 mil dosis y se continúa con la vacunación a nivel nacional”, destacó Hewitt.

La funcionaria explicó que el país se mantiene en estado de alerta desde hace dos años, cuando se reportaron los primeros contagios en Perú y Ecuador. Hasta el momento, Panamá no registra casos autóctonos de sarampión, lo que demuestra el éxito de las coberturas y de las jornadas de vacunación frente a los casos importados detectados.

Asimismo, el país cuenta con una cobertura óptima contra la rubéola, lo que ha evitado casos de ceguera o sordera congénita en el territorio nacional.

Hewitt reiteró el llamado urgente a los viajeros que se trasladarán a los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como a Centroamérica y Sudamérica (especialmente a naciones como Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia y Brasil), para que se apliquen la vacuna contra el sarampión de manera preventiva.

La coordinadora recordó que el fármaco está disponible en todas las instalaciones de salud del territorio nacional y aclaró que las autoridades sanitarias vigilan de cerca los únicos tres casos importados confirmados hasta la fecha.

Históricamente, el país ha aplicado más de 11 millones de dosis contra el sarampión de manera gratuita desde 1979, como parte de sus estrategias clave de prevención y salud pública.