Lluvias de este domingo provocan inundaciones y caída de árboles en la capital

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este domingo 27 de septiembre han provocado múltiples afectaciones en la Ciudad de Panamá. Se reportan calles anegadas en el área metropolitana, entre ellas tramos de Villa Cáceres, la avenida Santa Elena y la vía Panamá Norte, conocida como “Corredor de los Pobres”, donde pasando la rotonda y antes de la entrada a Green City, un vehículo quedó atascado en dirección a Brisas del Golf, lo que mantiene el tráfico congestionado.

Asimismo, se registraron árboles caídos que complican el tránsito vehicular. Uno de ellos colapsó a un costado de la Escuela Primaria Octavio Méndez Pereira, en Betania; mientras que, en la vía Forestal, cerca de la salida hacia Chilibre, el tráfico permanece detenido por otro árbol atravesado sobre la calzada. Ante estas incidencias, las autoridades hicieron un llamado a la precaución a los conductores que transitan por estas rutas.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas asociado al paso de la onda tropical número 32 sobre el territorio nacional. La institución reitera a la población evitar el cruce de calles anegadas, no estacionarse debajo de árboles ni estructuras vulnerables y mantenerse informada a través de las cuentas oficiales.