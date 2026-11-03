Lluvias provocan afectaciones en 12 viviendas de Barú, en Chiriquí

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, tras las fuertes precipitaciones registradas la tarde del pasado domingo, un total de 12 viviendas resultaron afectadas en la barriada Don Pinto, en Paso Canoas, corregimiento de Progreso en el distrito de Barú, producto del desbordamiento de los drenajes pluviales del sector.

La entidad detalló que ante la contingencia, un equipo conformado por personal voluntario y funcionarios de la institución se trasladó de inmediato al lugar de los hechos con el objetivo de ejecutar las labores de campo orientadas al levantamiento del informe de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), herramienta clave para coordinar la asistencia humanitaria pertinente para los afectados.

Asimismo, en una labor coordinada y de pronta respuesta, unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) brindaron apoyo táctico y humano para la evacuación oportuna de adultos mayores y personas con movilidad reducida, garantizando así la salvaguarda de sus vidas frente al incremento súbito del nivel del agua.

De manera preliminar, se contabilizan unas 37 personas afectadas tras la pérdida total de sus enseres domésticos.

Por otra parte, en la provincia de Colón, distrito de Colón, corregimiento de Limón, sector Limón Gatún, se atendió un reporte de deslizamiento de tierra próximo a una residencia. Personal de Sinaproc se trasladó al lugar para realizar la verificación y brindar atención a los residentes.

El Sinaproc señaló que mantiene el monitoreo y la coordinación con los estamentos de respuesta para atender oportunamente los incidentes que puedan representar riesgos para la población.

Se advierte que los aviso de prevención por lluvias y tormentas están activos en gran parte del país.