Lluvias y tormentas eléctricas bajo vigilancia en varias provincias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán gran parte del país, hasta el 27 de abril, debido a un incremento de la humedad y cambios en el flujo del viento.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde en el sector Pacífico, mientras que en el Caribe las lluvias podrían registrarse de forma intermitente durante el día.

Las áreas bajo aviso incluyen Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, Colón, Bocas del Toro, así como las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá y Guna Yala, además de ambos sectores marítimos.

El IMHPA informó que los acumulados de lluvia diarios podrían oscilar entre 15 y 60 milímetros, mientras que en un periodo de tres días se prevén entre 45 y 180 milímetros.

Ante estas condiciones, advirtieron sobre posibles crecidas repentinas de ríos, caída de objetos vulnerables por los vientos y descargas eléctricas frecuentes. Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas de prevención y seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad.