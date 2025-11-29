Lluvias y tormentas se prevén hasta el lunes 1 de diciembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que producto de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada climática en el país, se prevén lluvias, tormentas y vientos fuertes en diversas regiones de Panamá, hasta el próximo lunes 1 de diciembre.

Según un comunicado de la entidad, durante los eventos lluviosos podrían registrarse acumulados importantes de precipitación, crecidas repentinas de ríos, vientos fuertes y descargas eléctricas.

En ese sentido, el aviso por lluvias significativas y actividad eléctrica va dirigido a las áreas de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Provincias centrales, Chiriquí, Veraguas, Coclé y comarcas indígenas.