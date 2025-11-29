Nacionales

Lluvias y tormentas se prevén hasta el lunes 1 de diciembre

29 de noviembre de 2025

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que producto de la inestabilidad atmosférica propia de la temporada climática en el país, se prevén lluvias, tormentas y vientos fuertes en diversas regiones de Panamá, hasta el próximo lunes 1 de diciembre.

Según un comunicado de la entidad, durante los eventos lluviosos podrían registrarse acumulados importantes de precipitación, crecidas repentinas de ríos, vientos fuertes y descargas eléctricas.

En ese sentido, el aviso por lluvias significativas y actividad eléctrica va dirigido a las áreas de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Provincias centrales, Chiriquí, Veraguas, Coclé y comarcas indígenas.

