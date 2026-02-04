$!Los agustinos constituyen una provincia

El padre Carlos De la Cruz, prior provincial de los agustinos en Panamá, explicó que “una provincia agustiniana es una organización de la Iglesia católica que forma parte de una orden religiosa, en este caso la Orden de San Agustín”.

La reciente creación de la provincia en Panamá representa el crecimiento de los agustinos en el país desde 1966, año en que se estableció la primera fundación en Chitré.

De la Cruz informó que “actualmente, la congregación tiene presencia en varios puntos del territorio nacional, lo que nos permite contar con mayor autonomía en su funcionamiento”. Agregó que anteriormente, los agustinos en Panamá dependíamos de la provincia de España, pero con la nueva estructura pasamos a relacionarnos directamente con la Curia General en Roma”.

Detalló que “tenemos como fin desarrollar acciones pastorales y sociales, entre ellas el trabajo con comunidades campesinas e indígenas, la administración de tres centros educativos en diferentes provincias y la atención pastoral en parroquias, donde acompañan y supervisan las labores evangelizadoras”.