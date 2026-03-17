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Los aspirantes a Defensor del Pueblo se conocerán mañana

La Comisión de Gobierno, Justicia de la Asamblea Nacional se prepara para recibir las postulaciones de los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo. Por el momento, el único nombre confirmado es el de Eduardo Leblanc Jr.

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Cortesía | El defensor del pueblo con los niños.
Amilkar Rodriguez
17 de marzo de 2026

La Asamblea Nacional se alista para iniciar el proceso de recepción de postulaciones de los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, luego de la reciente publicación de la convocatoria oficial.

El diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Raphael Buchanan, explicó que “tras la convocatoria, se estableció un período de tres días hábiles, del 18 al 20 de marzo, para que los interesados presenten la documentación correspondiente a sus postulaciones”.

Buchanan detalló que “los expedientes serán evaluados por el equipo de asesores y técnicos de la comisión, quienes tendrán la tarea de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos tanto en la ley como en la Constitución Política de la República de Panamá”.

Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, señaló que “aunque el período del actual defensor del Pueblo vence a finales de marzo, la intención del legislativo es concluir la elección antes de esa fecha”.

Camacho indicó que “si el proceso de evaluación de los aspirantes se extiende, el actual titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá se mantendría en el cargo hasta que se defina su reemplazo o se concrete su eventual reelección”.

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El periodo constitucional del actual defensor del pueblo en Panamá, Eduardo Leblanc, vence el 31 de marzo
La convocatoria pública para presentar postulaciones se divulgó el 12 y 13 del presente mes por los canales oficiales
Gremios definen perfil del nuevo defensor del pueblo

ml | Al menos 53 asociaciones y representantes de la sociedad civil se pronunciaron el pasado 10 de marzo mediante un comunicado sobre las cualidades que debería tener la persona que ocupe el cargo de nuevo Defensor del Pueblo, destacando la necesidad de que sea una figura independiente, con amplia formación y comprometida con la defensa de los derechos humanos en el país.

Los grupos enfatizaron a la Asamblea Nacional que el proceso de elección del próximo funcionario que ocupará este cargo se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad.

Tal es el caso del gremio de personas con enfermedades raras que señaló que esta nueva autoridad debe ser imparcial, sin ningún tipo de conflictos de intereses, y estar informada sobre los derechos de las personas con alguna condición especial, el acceso a medicamentos, etc.

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