$!Los aspirantes a Defensor del Pueblo se conocerán mañana

La Asamblea Nacional se alista para iniciar el proceso de recepción de postulaciones de los aspirantes al cargo de Defensor del Pueblo, luego de la reciente publicación de la convocatoria oficial.

El diputado y miembro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, Raphael Buchanan, explicó que “tras la convocatoria, se estableció un período de tres días hábiles, del 18 al 20 de marzo, para que los interesados presenten la documentación correspondiente a sus postulaciones”.

Buchanan detalló que “los expedientes serán evaluados por el equipo de asesores y técnicos de la comisión, quienes tendrán la tarea de revisar que los aspirantes cumplan con los requisitos establecidos tanto en la ley como en la Constitución Política de la República de Panamá”.

Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho, señaló que “aunque el período del actual defensor del Pueblo vence a finales de marzo, la intención del legislativo es concluir la elección antes de esa fecha”.

Camacho indicó que “si el proceso de evaluación de los aspirantes se extiende, el actual titular de la Defensoría del Pueblo de Panamá se mantendría en el cargo hasta que se defina su reemplazo o se concrete su eventual reelección”.