$!Los aspirantes a Defensor del Pueblo se conocerán mañana

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Al menos 53 asociaciones y representantes de la sociedad civil se pronunciaron el pasado 10 de marzo mediante un comunicado sobre las cualidades que debería tener la persona que ocupe el cargo de nuevo Defensor del Pueblo, destacando la necesidad de que sea una figura independiente, con amplia formación y comprometida con la defensa de los derechos humanos en el país.Los grupos enfatizaron a la Asamblea Nacional que el proceso de elección del próximo funcionario que ocupará este cargo se realice mediante un mecanismo transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad.Tal es el caso del gremio de personas con enfermedades raras que señaló que esta nueva autoridad debe ser imparcial, sin ningún tipo de conflictos de intereses, y estar informada sobre los derechos de las personas con alguna condición especial, el acceso a medicamentos, etc.