$!Los Bomberos han atendido más de 120 emergencias en lo que va del Carnaval 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que, como parte del Operativo Guardianes 2026, activado durante los días de Carnaval, informó que se mantuvo un pie de fuerza de 1,286 unidades desplegadas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población durante la jornada.

Durante el día se atendieron un total de 121 emergencias, detalladas de la siguiente manera:

* 32 casos por abejas africanizadas

* 8 accidentes de tránsito

* 35 incidentes por incendio de masa vegetal (IMAVE)

* 1 incendio estructural

* 5 caídas de árboles

El Servicio de Atención Médica Pre-Hospitalaria, Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 10 atenciones prehospitalarias, fortaleciendo la capacidad de respuesta inmediata ante situaciones de emergencia.

En materia de prevención, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó 224 inspecciones a nivel nacional, distribuidas así:

* 9 tarimas

* 10 carros alegóricos

* 139 puestos de venta

* 10 carros cisterna

* 15 generadores eléctricos