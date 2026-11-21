El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) exhortó a la población a tomar medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño, entre ellas evitar las quemas y no arrojar colillas de cigarrillos encendidas en áreas abiertas.

Asimismo, recomendó hacer un uso responsable del agua, debido a que las condiciones climáticas asociadas a este fenómeno pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas zonas ante la falta de lluvias.

La entidad recordó que las quemas sin control pueden provocar incendios de masa vegetal, afectar áreas naturales y poner en riesgo a las comunidades cercanas.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y reportar cualquier situación que pueda generar un incendio. Dstacaron que la prevención es fundamental para proteger vidas, viviendas y recursos naturales.