El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) exhortó a la población a tomar medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño, entre ellas evitar las quemas y no arrojar colillas de cigarrillos encendidas en áreas abiertas.Asimismo, recomendó hacer un uso responsable del agua, debido a que las condiciones climáticas asociadas a este fenómeno pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas zonas ante la falta de lluvias.La entidad recordó que las quemas sin control pueden provocar incendios de masa vegetal, afectar áreas naturales y poner en riesgo a las comunidades cercanas.Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener prácticas responsables y reportar cualquier situación que pueda generar un incendio. Dstacaron que la prevención es fundamental para proteger vidas, viviendas y recursos naturales.