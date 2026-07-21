¿Los capos colombianos buscan refugio en Panamá?

La presunta huida a Panamá de cabecillas y financieros del Clan del Golfo y disidencias de las FARC mantiene bajo observación a las autoridades de seguridad locales, luego de que un reporte periodístico colombiano revelara su migración tras la coyuntura política en el país vecino; sin embargo, los estamentos panameños guardan reserva sobre la alerta.

De acuerdo con el informe publicado el pasado 18 de julio por la revista colombiana Semana, fuentes de inteligencia militar de ese país detectaron el desplazamiento estratégico de los denominados “capos invisibles”, líderes delictivos que operan bajo un perfil bajo, junto a testaferros y financieros del Clan del Golfo y de las disidencias de las FARC.

El informe periodístico señala que la movilización hacia territorio panameño se aceleró drásticamente tras la victoria electoral del abogado Abelardo De La Espriella. El mandatario electo fijó un ultimátum de 30 días para que los miembros de estas estructuras criminales se sometan a la justicia, lo que habría precipitado la fuga de los sospechosos en busca de refugio en la región.

Ante la gravedad de los señalamientos, este medio contactó de manera directa al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y al Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) para conocer los protocolos de verificación que se aplicarían en las fronteras y en el sistema de inteligencia local, pero informaron que de tener algún indicio nos avisarían.