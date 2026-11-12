Los casos de tosferina y malaria en el país movilizan al Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó sobre la detección de cuatro casos de tosferina en las últimas semanas, uno de ellos con desenlace fatal, además de 124 casos de malaria registrados en Merca Panamá, por lo que la entidad se ha tenido que movilizar con diferentes acciones.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que “entre los casos de tosferina se encuentran dos pacientes del distrito de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, y dos adultos: uno de 43 años, procedente de Los Santos, y otro de 46 años, en Herrera. La funcionaria indicó que esta enfermedad puede presentar síntomas como fiebre intermitente, dolor de cabeza y dolores musculares.

En cuanto a la malaria, Gil informó que, de los casos contabilizados, 59 personas completaron satisfactoriamente el tratamiento y se encuentran recuperadas, mientras que otras 50 permanecen en proceso de completar la medicación. Sin embargo, la funcionaria señaló que 15 pacientes abandonaron el tratamiento, por lo que el personal sanitario trabaja en su localización para lograr que retomen la atención médica y completen el esquema correspondiente.

Por su parte, Ángel Betancourt, del Ministerio de Salud, explicó que la tosferina, también conocida como pertussis, es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Detalló que, aunque inicialmente puede confundirse con un resfriado común, la infección puede evolucionar y provocar fuertes ataques de tos, incluso acompañados de vómitos, especialmente en niños pequeños, debido a la intensidad de los episodios.