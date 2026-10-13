Los docentes y administrativos de la Unachi no recibieron su quincena

Los docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) no recibieron el pago correspondiente de su quincena ayer lunes 12 de octubre, así lo informó Félix Estrada Kapell, de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí (APUNACHI).

Estrada, señaló que “el pasado viernes se nos informó que, por el momento, no se efectuarían los pagos de las quincenas de los días 12 y 26 hasta que el Gobierno tenga una decisión en firme sobre los recursos”.

Estrada expresó su preocupación por la incertidumbre que enfrenta el personal universitario y manifestó su esperanza de que se alcance una solución, al tiempo que cuestionó cómo se garantizará el cierre del año 2026 si no se consiguen los fondos durante esta semana.

Por su parte, el rector de la UNACHI, Absel Navarro, informó a través de su cuenta de Instagram que este lunes daría seguimiento en Panamá al trámite de traslado de partida, una gestión que calificó como prioritaria y que busca cubrir el déficit presupuestario de la institución hasta 2026.

Mientras avanzan las gestiones, docentes y administrativos esperan una respuesta que permita garantizar el pago de sus salarios y brindar certeza sobre los próximos desembolsos.