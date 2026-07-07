$!Los médicos reclaman pagos

La Federación de Médicos Residentes e Internos (Fenameri) denunció que cientos de profesionales mantienen pagos pendientes por turnos extraordinarios, algunos con atrasos de más de 13 meses, situación que califican como “sin precedentes” en la Caja de Seguro Social (CSS).

El presidente de la federación Nicolás García explicó que, “al asumir el cargo en enero de 2025, encontró deudas acumuladas correspondientes a 2022, 2023 y 2024. Aunque durante este año se logró gestionar un presupuesto para cancelar parte de las vigencias expiradas, todavía persisten obligaciones importantes correspondientes a 2024 y 2025”.

Según indicó, algunos residentes mantienen cuentas por cobrar cercanas a los 6 mil dólares, incluyendo vigencia expirada, bonos de productividad, cambios de categoría, retroactivos y otros. Además, señaló que existen internos que aún no han firmado contrato con el Ministerio de Salud, pese a llevar varios meses laborando.

El dirigente explicó que la Dirección Nacional de Recursos Humanos de la CSS informó que numerosas planillas ya fueron tramitadas y enviadas a la Contraloría General de la República para su refrendo. Sin embargo, los desembolsos continúan sin concretarse.