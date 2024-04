$!Los otros auxilios económicos, del 2011 hasta el 2019

La lista de beneficiados por los auxilios económicos, entre los años 2011 y 2019, vincula a figuras cercanas a estas dos administraciones. Familiares de ministros y diversos políticos, incluso funcionarios, aparecen entre los que gozaron de esta figura, gestionada por el Ifarhu.

En enero de 2013, Stephanie Getzler, hermana de Kristelle Getzeler, esposa del exministro Frank De Lima, fue beneficiada con 81,980.00 para estudiar una licenciatura en comunicaciones en University of Massachusetts—Boston.

En la administración Varela está el caso de Fernando Royo, quien fue vicecónsul, auxiliado con 6,781.25 en octubre de 2015 para estudiar una licenciatura en administración de negocios navieros, en la ULACEX.

También está William Barnes, hijo de Carlos Eduardo Barnes, exgerente de Empresas Nacional de Autopista (ENA), quien recibió un auxilio económico de B/.180.000, para estudiar Ingeniería Mecánica en Georgia Tech, Atlanta, en el 2014. Paulina Isabel Cucalón, hija de Mario Luis Cucalón, exembajador de Panamá en Taiwán, recibió un auxilio de B/. 39.283.73 para estudiar Ingeniería Industrial en Georgia Institute of Technology en Atlanta, en el año de 2014. Lilah Sánchez, hija del exministro de la presidencia en el gobierno de Varela, Salvador Sánchez, recibió un beneficio de 183,350.00 para estudiar una Licenciatura en Cine y Televisión, en The University for Creative Careers, Savannah, Georgia. Alejandra Norero, exfuncionaria de alto perfil en ANATI durante el gobierno varelista, fue auxiliada por 22,700.00 en junio de 2017 para estudiar en ADEN International Business School.

Alberto Guerra, candidato a diputado por el Panameñismo, fue auxiliado con 65,000.00 en 2014 para una maestría ejecutiva en administración en INCAE Business School. A Chiara Fong, miembro de la juventud del Panameñismo, se le otorgaron 44,106.50 para realizar una maestría a asentamientos humanos y medio ambiente en la Universidad Católica en Chile, en 2014. Beatriz Rubio, hermana del exministro de Gobierno Jorge Rubio, recibió 20,792.87 para estudiar una maestría en la Universidad de Buenos Aires, en 2017.

