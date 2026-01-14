Los riesgos de la licitación para recoger la basura en la capital

Desde el 18 de junio del año pasado se inició el proceso de licitación de la recolección de la basura en la capital. Se han emitido 16 adendas y de sesenta empresas interesadas, la cifra bajó a treinta y solamente dos decidieron participar para ganarse las cuatro zonas de recolección en disputa.

En diciembre del año pasado, la licitación se puso en pausa por reclamos de uno de los participantes y serias observaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas al proceso, por la recolección en la zona cuatro de la capital, que tiene como proponentes a los consorcios Istmo Green y Aseo del Este.

La zona cuatro comprende los corregimientos de Pacora, Pedregal, Tocumen, Mañanitas, Las Garzas, San Martín, Juan Díaz y 24 de Diciembre.

En la Dirección General de Contrataciones Públicas han hecho sendas denuncias por presuntamente incluir requisitos que no están en el pliego original y de favorecer con criterios particulares a un grupo para perjudicar a otro.

Una denuncia se relaciona con el posible pago a un consorcio, que tendría algunas zonas a cargo, por llevar la basura de un centro de recepción privado desde Pacora a Cerro Patacón.

Le corresponderá a la Contraloría General y a la propia Dirección General de Contrataciones Públicas revisar el último informe de la comisión de evaluación de esta licitación para determinar si hay anomalía en la calificación de las propuestas, favoritismo o manipulación de la información.

Mientras tanto, la Autoridad de Aseo espera el resultado final.