Lucy Molinar, renuncia al cargo de ministra de Educación de Panamá

La periodista Lucy Molinar anunció, la tarde de este 12 de agosto, su renuncia al cargo de ministra de Educación de Panamá.

En una conferencia de prensa, junto a sus colaboradores más cercanos del Ministerio de Educación (Meduca), Molinar empezó su intervención enumerando lo que ella considera como logros durante sus 25 meses de gestión, para luego confirmar que presentó formalmente su renuncia al cargo al presidente de la República, José Raúl Mulino.

Molinar explicó que su salida responde, en parte, al “ruido” generado por la licitación de computadoras impulsada por el Meduca. “Personalmente me he encargado de solicitar al Ministerio Público una investigación para que se aclare y se despejen los ruidos, para que todo quede absolutamente claro”, señaló. Agregó que prefiere dar “un paso al lado” para que el proceso se investigue sin señalamientos y para dejar el camino libre a una nueva administración.

Durante su declaración, la ahora exfuncionaria afirmó que su renuncia se hace efectiva desde hoy, miércoles. Además, defendió la transparencia de los procesos que impulso desde el despacho. “Absoluta transparencia. Yo jamás, si antes no lo hice, ahora tampoco. Jamás voy a dudar ni esconder quién soy ni qué he hecho”, indicó. Aseguró que el Ministerio Público es “la entidad más neutra posible” para esclarecer el caso y que “la verdad siempre sale”. También afirmó que hubo “mucha desinformación malintencionada”, pero que prefirió no entrar en debate para no desviar el foco del trabajo.

En su balance de gestión, Molinar destacó que, bajo su liderazgo, Panamá pasó “de ser el país que más caro pagaba el internet en las escuelas a ser el que mejor tarifa tiene en el mundo”. Mencionó además la creación de un equipo nacional de actualización curricular, un equipo de capacitación docente y un programa entre pares que, según afirmó, “es noticia a nivel internacional”.

En materia de infraestructura, aseguró que se recuperaron proyectos que llevaban años abandonados y se implementó “un nuevo modelo de hacer” en la educación. “Hemos recuperado infraestructura que estaba a la espera de ser reinstalada y hoy Panamá tiene información sólida sobre la base de la cual tomar decisiones educativas porque hemos visibilizado y estructurado el país entero, orgánicamente”, sostuvo.

Tras reunirse con el presidente de la República, Molinar indicó que le agradeció “estos 25 meses de mucho trabajo y de grandes retos”. Según la exministra, el mandatario le manifestó que “nada se puede desandar, el país no puede dar un paso atrás” y que se debe continuar con todo lo iniciado por el bien de la juventud.

Cabe resaltar que minutos después del anuncio de su renuncia, el Meduca publicó en redes sociales un comunicado ratificando la salida de Molinar y reconociendo su labor desempeñada.

Molinar ya había ejercido el cargo de ministra de Educación en el periodo gubernamental de 2009 a 2014.