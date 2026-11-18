El exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, continuará bajo detención provisional, luego de que el Tribunal de Apelaciones negara la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por su defensa, dentro de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

La decisión se produjo durante una audiencia de revisión de medida cautelar, en la que la Fiscalía Anticorrupción logró que se mantuviera la medida impuesta al exfuncionario, quien dirigió la AIG durante el período 2019-2024.

Según la información del Órgano Judicial, no se presentaron cambios en las circunstancias que justificaron la detención.

La investigación contra Oliva se originó a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República, fechada el 15 de septiembre de 2025, que identificó un presunto incremento patrimonial injustificado superior a los $957 mil.

Como parte de este mismo caso, el pasado 17 de noviembre también fue imputada su pareja sentimental, Paola Rincón, por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Tras la imputación, la jueza de garantías ordenó a Rincón reportarse los días 15 y 30 de cada mes y le prohibió salir del país.