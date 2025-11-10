Magistrado Arellano presidirá Red Mundial de Justicia Electoral

El magistrado Narciso J. Arellano Moreno, presidente del Tribunal Electoral de Panamá, fue elegido para presidir la Red Mundial de Justicia Electoral (RMJE).

Organismos electorales, universidades y expertos de distintas regiones del mundo fueron los encargados de escoger a Arellano Moreno.

Con esta designación, Panamá asume un nuevo compromiso con la promoción de los valores democráticos y la transparencia en la justicia electoral.

Según un comunicado de la entidad, el proceso de selección de Arellano se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos por la RMJE, con la participación de organismos electorales de África, Europa y América, así como de instituciones académicas y expertos independientes que forman parte de la comunidad electoral internacional.

Durante la elección, el 100 % de los miembros que emitieron su voto respaldaron su candidatura, lo que representa un reconocimiento al liderazgo y la trayectoria del magistrado panameño.

“Me complace comunicarle que el 100 % de los miembros que emitieron su voto expresaron su aprobación a su candidatura, lo cual refleja un reconocimiento a su liderazgo”, destacó Alberto Guevara Castro, secretario técnico de la Red Mundial de Justicia Electoral.La RMJE reúne a tribunales electorales y órganos judiciales de distintos países con el objetivo de intercambiar experiencias y buenas prácticas en el campo de la justicia electoral. Entre sus prioridades están fortalecer la democracia global, promover la independencia judicial, y garantizar la integridad de los procesos electorales.

Asimismo, la red impulsa el debate y la cooperación internacional frente a los retos actuales de la democracia, como la desinformación, las noticias falsas y el uso de las redes sociales en los procesos electorales.

“Estoy seguro de que esta renovación traerá consigo resultados muy positivos para el avance de nuestros objetivos comunes”, concluyó Guevara Castro.