Mantienen aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 5 de noviembre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó este domingo, 2 de noviembre, que según análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) se esperan lluvias y tormentas significativas hasta las 12:00 mediodía del 5 de noviembre de 2025.

Áreas bajo aviso: Bocas del Toro, Darién

comarca Ngäbe Buglé Veraguas (norte) Colón Chiriquí (zonas montañosas), comarca Emberá-Wounaan (Sambú), el resto del país (lluvias de menor intensidad) y Coclé.

Condiciones esperadas: Se prevé la incursión de la onda tropical #37 en las próximas horas, lo que fortalecerá la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y un sistema de baja presión al norte del país.

Estas condiciones generarán un ambiente altamente inestable, con lluvias continuas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 200 y 320 milímetros en 72 horas en los distritos del norte y occidente del país.

Recomendaciones: Mantenerse informado a través de las fuentes oficiales del IMHPA y del SINAPROC 9 Evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, no conducir en áreas con corrientes de agua y deslizamientos.

Para emergencias: 911 /520-4426