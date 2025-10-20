Mantienen vigilancia ante la formación de evento ciclónico sobre la cuenca del Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe. El aviso está vigente desde las 12:20 a.m. de este 20 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 21 de octubre de 2025. De acuerdo con el IMHPA y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), 'una onda tropical cercana a las Antillas Menores mantiene una probabilidad del 50% de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y de hasta un 80% en los próximos 7 días, mientras avanza hacia el Caribe Central'.'Aunque este sistema se encuentra distante del territorio panameño, se prevé que genere efectos indirectos sobre el país, tales como aumento de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente en las regiones del Caribe y áreas montañosas', indicaron. El SINAPROC pidió a la población tener precaución y reportar cualquier emergencia a la línea gratuita 520-4429 / 911.