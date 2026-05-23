María Corina Machado propone nuevas elecciones presidenciales como vía para una transición en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, afirmó este sábado 23 que la salida a la crisis política del país pasa por la realización de un nuevo proceso electoral presidencial, en el marco de una estrategia de transición que según dijo cuenta con apoyo internacional y el respaldo de sectores democráticos venezolanos.

Durante una conferencia de prensa previa al encuentro programado para hoy en la avenida Cuba, Ciudad de Panamá, Machado explicó que la oposición ha venido evaluando con “serenidad” una hoja de ruta de transición que contempla fases de estabilización, recuperación y finalmente la convocatoria a elecciones.

La dirigente sostuvo que dicho planteamiento se enmarca en un esquema de coordinación internacional que, según indicó, incluye a aliados estratégicos como Estados Unidos. En ese contexto, señaló que la meta es facilitar un proceso ordenado que permita la reconstrucción institucional del país.

“Estamos demostrando que queremos que este plan avance”, expresó, al tiempo que defendió la necesidad de un proceso electoral “impecable” que permita la participación de todos los venezolanos, incluyendo a quienes residen en el exterior y no han podido ejercer su derecho al voto en procesos anteriores.

Machado destacó que cerca del 40% de los venezolanos no ha podido votar en comicios recientes, y subrayó la importancia de ampliar la participación ciudadana en una eventual nueva elección presidencial.

En cuanto a su rol político, la dirigente opositora no descartó aspiraciones futuras, aunque afirmó que podrían existir otros candidatos dentro del espectro opositor. “Me encantaría competir con todo el mundo”, señaló, dejando abierta la posibilidad de una contienda interna dentro de las fuerzas democráticas.

Durante su intervención, también reiteró el reconocimiento al trabajo de figuras del bloque opositor como Edmundo González Urrutia, a quien calificó como parte fundamental del proceso político que impulsa una transición democrática en el país.