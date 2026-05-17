Martín Torrijos lamenta accidente en Coclé tras actividad política

El expresidente de Panamá Martín Torrijos emitió un pronunciamiento oficial luego del accidente de tránsito registrado este domingo, 17 de mayo, en la vía Interamericana, en el sector de El Platanal, provincia de Coclé, cerca del mercado de artesanías.

“Lamento profundamente el accidente ocurrido esta tarde, en el que se vieron involucrados amigos que regresaban a sus hogares luego de participar en nuestro encuentro”, expresó el exmandatario en un comunicado.

Torrijos también confirmó el fallecimiento de una de las personas afectadas. “Con dolor recibí la noticia del fallecimiento de un compañero que volvía a casa”, señaló.

El exgobernante agregó que mantiene coordinación con las personas que se encuentran en el lugar y comunicación con autoridades y personal médico para garantizar la atención de los afectados.

“Mis pensamientos están con cada una de las personas afectadas y sus familias, y estaré dándole seguimiento a este caso personalmente”, manifestó.

El hecho dejó un saldo preliminar de una víctima fatal, cuatro personas en estado crítico, 10 heridos con lesiones de consideración y 15 afectados leves.