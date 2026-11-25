El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, informó que, luego del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión portuaria, se registró un incremento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos. Martínez-Acha indicó que 'Panamá expresó su preocupación al Gobierno chino y contó con el respaldo de otros países que manifestaron su inconformidad ante esta situación'.En un comunicado divulgado por la Cancillería se explicó que Panamá planteó la situación al Gobierno chino y contó con el respaldo de otros países que manifestaron su inconformidad. El ministro explicó que las inspecciones aumentaron inicialmente, pero luego disminuyeron hasta acercarse a los niveles registrados antes del fallo, aunque la situación tuvo efectos en el abanderamiento de buques panameños.'Panamá ha recibido reconocimientos por elevar sus estándares de seguridad, protección ambiental y condiciones laborales, priorizando la calidad de su registro. Seguimos siendo una bandera seria y responsable, porque hay un Estado detrás de ella', precisó Martínez-Acha.Las declaraciones del canciller se dieron durante una entrevista en TVN Noticias.