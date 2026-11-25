El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, informó que, luego del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión portuaria, se registró un incremento de inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos.

Martínez-Acha indicó que “Panamá expresó su preocupación al Gobierno chino y contó con el respaldo de otros países que manifestaron su inconformidad ante esta situación”.

En un comunicado divulgado por la Cancillería se explicó que Panamá planteó la situación al Gobierno chino y contó con el respaldo de otros países que manifestaron su inconformidad. El ministro explicó que las inspecciones aumentaron inicialmente, pero luego disminuyeron hasta acercarse a los niveles registrados antes del fallo, aunque la situación tuvo efectos en el abanderamiento de buques panameños.

“Panamá ha recibido reconocimientos por elevar sus estándares de seguridad, protección ambiental y condiciones laborales, priorizando la calidad de su registro. Seguimos siendo una bandera seria y responsable, porque hay un Estado detrás de ella”, precisó Martínez-Acha.

Las declaraciones del canciller se dieron durante una entrevista en TVN Noticias.