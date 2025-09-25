Más de 100 objetos bélicos entregados en el programa “Armas por Comida”, en tres días

En tres días de desarrollo del programa “Armas por Comida y Medicinas”, se han sacado de las calles un total de 109 herramientas de fuego y 12,105 municiones de diversos calibres, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con la Policía, también se han sacado de las calles proveedores de armas, explosivos y otros accesorios armamentísticos.

Durante la jornada de ayer, realizada en el Parque de Las Madres, en el corregimiento de Pedregal, se recibieron 28 armas y 4,860 municiones. Entre los tipos entregados, detallaron: 11 pistolas, 6 revolver, 6 escopetas, un rifle, 4 pellet, 17 proveedores de armas de fuego, 7 accesorios y 45 explosivos. Se entregaron la suma de B/. 11,020.00 a través de bonos canjeables.

En este programa, que lleva adelante la PN junto a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad Pública y la Gobernación de Panamá, se paga el valor real del artefacto de fuego a través de bonos canjeables, según han explicado los organizadores.

“El proceso de entrega se realiza de forma segura, ni cuestionamientos sobre el origen de las armas, de esta manera se fomenta la confiabilidad y la participación ciudadana”, recordaron.