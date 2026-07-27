Más de 13 mil personas serán incorporadas a programas sociales del MIDES

Más de 13 mil personas que se encuentran en lista de espera para ingresar a los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) serán incorporadas mediante un proceso de agilización de trámites, informó el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

La medida fue anunciada tras una reunión estratégica encabezada por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, con los 17 directores regionales, provinciales y comarcales del país, a quienes instruyó intensificar los procesos de inclusión con rigor técnico para avanzar en la atención de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

La directora nacional de Inclusión y Desarrollo Social, Magalys Araúz, junto al equipo del Registro Nacional de Beneficiarios (RENAB), destacó la importancia de optimizar la aplicación de la Ficha Única de Protección Social (FUPS) y agilizar la verificación de documentos, con el objetivo de garantizar que los recursos sean asignados oportunamente a quienes cumplen con los criterios de elegibilidad.

Araúz explicó que la FUPS permite caracterizar la situación socioeconómica de los hogares, verificar las condiciones de vulnerabilidad y generar información confiable para la toma de decisiones sobre los programas sociales.

El MIDES indicó que, a mediados de 2025, se había aplicado la FUPS al 81% de los beneficiarios que, pese a recibir transferencias monetarias condicionadas, no contaban con este requisito. Este avance permitió validar las condiciones socioeconómicas de 151,176 panameños.

La institución señaló que al inicio de la actual administración más de 100 mil beneficiarios no tenían registrada la FUPS en la plataforma del RENAB, lo que dificultaba comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos para recibir la ayuda estatal. En ese momento, solo el 25 % de los beneficiarios contaba con esta herramienta.

Durante los dos años de gestión, el MIDES reportó que 185,791 personas en condición de vulnerabilidad han sido beneficiadas mediante los PTMC, con desembolsos por B/.436.8 millones para garantizar el pago de programas como Ángel Guardián, Redes Territoriales, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional.