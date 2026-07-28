Más de 150 morosos en el pago de agua en Las Uvas de San Carlos

La disputa por el cobro del agua y la alta morosidad en el corregimiento de Las Uvas, distrito de San Carlos, volvió a encender el debate en redes sociales tras una acalorada discusión registrada el pasado fin de semana.

Isaías ‘Chivoli’ Pérez, presidente del Comité de Salud de Las Uvas, señaló que el conflicto es alentado por personas que acuden a las reuniones únicamente a generar caos y obstaculizar las soluciones. “Lo del no pago es un problema de vieja data, entonces, hay personas que se dedican a interrumpir las reuniones cuando se llevan a cabo en el Comité, y buscan alterar a los asistentes”, destacó Pérez.

El dirigente denunció que la situación escaló a agresiones verbales e improperios, señalando directamente a un policía jubilado que, según su versión, exigía la exposición pública de recibos privados.

El cobro y la morosidad

Pérez enfatizó que la morosidad constituye el mayor desafío para la administración del acueducto, con más de 150 personas que acumulan años sin pagar. “Los cobros se hacen los domingos de 12:00 m. a 2:00 p.m., y son personas que, si no se les entrega una nota de advertencia de corte, no se presentan, y cuando lo hacen, solo quieren pagar el mes en curso”, explicó.

Asimismo, indicó que, debido al incremento en el precio del combustible, necesario para operar la turbina, la tarifa mensual pasó de 4 a 5 dólares, un ajuste que un sector de la comunidad se niega a cancelar.

Por su parte, la representante del corregimiento de Las Uvas, Magalys Castro, confirmó tener conocimiento de los incidentes, aunque aclaró que ni su despacho ni la Policía Nacional son convocados por el Comité de Salud para participar en dichas reuniones.