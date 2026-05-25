Más de 190 paquetes de droga decomisados durante acciones del Plan Firmeza

Durante las últimas 72 horas, fueron aprehendidas 677 personas en el marco del Plan Firmeza. De estas, 376 fueron capturadas mediante oficio judicial, 207 por faltas administrativas, 54 en flagrancia, 39 por microtráfico y una por narcotráfico, informaron de la Policía Nacional.

Además, se realizaron 139 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de 20 armas de fuego, 210 municiones, 15 proveedores, 191 paquetes de droga y B/. 5,957.00 en efectivo. También se recuperaron cuatro vehículos.

En materia de tránsito, las autoridades colocaron 3,658 boletas por diversas infracciones, entre ellas 1,122 por exceso de velocidad, 195 por luces inadecuadas, 80 por licencia vencida, 40 por hablar por celular y 89 por embriaguez comprobada. Asimismo, 340 vehículos fueron remolcados por grúas, según el reporte policial.

Por otro lado, se reportaron 279 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 68 personas lesionadas y dos víctimas fatales en las provincias de Colón y Chiriquí.