Más de $300 millones adeudan empleadores a la CSS

Más de 80 visitas a empleadores morosos realizó, ayer personal de Asesoría Legal en San Francisco, Bella Vista, Marbella y Vía España, “como parte del proyecto de notificaciones masivas de puerta a puerta que adelanta la institución para recuperar la cartera morosa”, informaron de la Caja de Seguro Social (CSS).

Destacaron que, “con estos operativos, la CSS espera recuperar más de 3 millones de dólares de parte de patronos que no pagan la cuota empleado-empleador, lo que afecta a los trabajadores al momento de recibir prestaciones médicas y tramitar sus pensiones”.

A estas 80 visitas se suman las 56 efectuadas el pasado fin de semana, indicó Eyda Moreno, encargada del Proyecto de Notificaciones Masivas de la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal.

Este tipo de violación a la Ley Orgánica de la CSS genera una sanción administrativa, la cual consiste en una multa económica.Luego de que la Dirección Ejecutiva Nacional de Legal hace las notificaciones, se cumplen otros pasos como el envío de correos, llamadas y finalmente tres visitas. En caso de que el empleador no brinde ninguna respuesta, el caso es enviado a la Dirección Nacional de Ingresos para el trámite de cobro coactivo.

“Al final del camino, la idea es cumplir con los procedimientos establecidos en base a la norma para recaudar los fondos que corresponden a los asegurados”, enfatizó Moreno.

El artículo 241 del Código Penal de Panamá tipifica como delito la retención indebida de cuotas obrero patronal y establece penas que oscilan entre los 2 y 4 años de prisión.