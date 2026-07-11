Más de 4 mil personas y 1,372 viviendas afectadas por las inundaciones en Bocas del Toro

Un total de 4,134 personas afectadas y 1,372 viviendas inundadas es el balance preliminar de las intensas lluvias que han impactado la provincia de Bocas del Toro, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las afectaciones se concentran en los distritos de Changuinola y Almirante. Además, 363 personas permanecen albergadas en la Escuela Tehobroma, mientras que las autoridades han contabilizado 12 árboles caídos, nueve deslizamientos de tierra y un desprendimiento de roca.

Sinaproc también confirmó el fallecimiento de una menor de edad en la comunidad de Bambú, corregimiento de Finca 4, tras un deslizamiento de tierra registrado durante las fuertes lluvias.

Ante esta situación, equipos de Sinaproc, en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Ministerio de Salud y otras entidades, mantienen operativos de monitoreo, evacuación, evaluación de daños, atención médica y entrega de asistencia humanitaria a las familias afectadas.

Las autoridades informaron que continúa la vigilancia permanente de los ríos Negro, Sinostre y San San debido al incremento de sus caudales, mientras los Centros de Operaciones de Emergencia permanecen activos para coordinar la respuesta interinstitucional.

Sinaproc reiteró el llamado a la población a evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, especialmente en las zonas con riesgo de inundaciones y deslizamientos.