Más de 40 mil docentes participan en las capacitaciones de verano

El Ministerio de Educación (Meduca) inició las Capacitaciones de Verano 2026 con la participación de más de 40 mil docentes de todo el país, en el marco de la jornada “Actualización de Programas de Estudios y Transversalidad en el Aula”.

Durante un encuentro virtual con los educadores, la ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que el rediseño curricular entrará en una fase experimental. “Vamos a validar todo lo que se ha hecho con el aporte de manos panameñas y de talentosos docentes del país”, afirmó.

Se detalló que en las sesiones formativas, las dinámicas de participación han sido guiadas por el facilitador Edwin Cedeño, quien destacó que para 2026 se prevé un aumento significativo en el uso de herramientas tecnológicas dentro del proceso educativo. “Tanto los docentes como los estudiantes deberán aprovechar las herramientas tecnológicas, especialmente la inteligencia artificial”, indicó.

La docente Dayitza Guevara subrayó la necesidad de priorizar la formación continua ante los cambios propios del siglo XXI. “Es fundamental capacitarnos, ya que nuestros estudiantes avanzan cada día más y están a la vanguardia; por ello, debemos actualizar el currículo y las metodologías que aplicamos en el aula”, expresó.

Las jornadas, que se extenderán hasta el 13 de febrero, incluyen contenidos sobre planificación didáctica, proyectos interdisciplinarios, estrategias metodológicas basadas en el rediseño curricular, experiencias de planificación semanal o quincenal y la relevancia de la evaluación auténtica.