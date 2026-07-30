Más de 4,000 estudiantes participan en Juegos de Deportes Adaptados del IPHE

Más de 4,000 estudiantes con discapacidad participan en los VII Juegos de Deportes Adaptados “Participación Sin Barreras 2026”, organizados por el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) en 21 sedes a nivel nacional.

Las actividades se desarrollan de manera simultánea en las diferentes escuelas, programas educativos, extensiones y aulas especiales de inclusión del IPHE, con participación de estudiantes de todas las provincias.

El programa incluye disciplinas de deporte adaptado como boccia, goalball, polybat, wiqui, slalon en silla de ruedas, fútbol 7 para estudiantes con síndrome de Down, voleibol sentado y gimnasia rítmica adaptada.

También se realizan circuitos de destrezas motoras y actividades recreativas diseñadas de acuerdo con las características y capacidades de los participantes.

Los juegos buscan facilitar la participación de estudiantes con discapacidad en actividades deportivas y recreativas dentro de sus comunidades educativas, mediante disciplinas adaptadas a sus necesidades.

Además de las competencias, el evento busca mostrar las capacidades deportivas de los estudiantes y promover la participación de personas con discapacidad en espacios deportivos.

La séptima edición de los juegos se desarrolla en las 21 sedes que mantiene el IPHE en el país.