Más de 570 capturados y 23 armas decomisadas durante operativos del Plan Firmeza

Un total de 574 personas fueron capturadas en las últimas 72 horas como parte de las acciones desarrolladas por la Policía Nacional en el marco del Plan Firmeza.

Según el informe oficial de la Policía Nacional, de las aprehensiones, 321 corresponden a personas requeridas por oficio, 174 por faltas administrativas, 45 en flagrancia, 23 por microtráfico y una por narcotráfico.

En coordinación con el Ministerio Público, las autoridades realizaron 123 diligencias de allanamiento, durante las cuales decomisaron 23 armas de fuego, 233 municiones, 14 proveedores, cinco paquetes de presunta droga, B/. 205.00 en efectivo, 325 carrizos con polvo blanco y 17 pastillas de presunto éxtasis. Además, recuperaron ocho vehículos.

En materia de tránsito, la Policía Nacional informó que se impusieron 3,332 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito. Entre las más frecuentes figuran 733 por exceder los límites de velocidad, 146 por conducir con luces inadecuadas, 60 por mantener licencias vencidas y 99 por embriaguez comprobada. Asimismo, 316 vehículos fueron removidos con grúa.

Durante el mismo período se registraron 289 accidentes de tránsito, que dejaron un saldo de 87 personas lesionadas y tres víctimas fatales en las provincias de Panamá, Chiriquí y Coclé.