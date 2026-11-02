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Más de 60 mil vehículos se han trasladado al interior del país por fiestas patrias

Más de 60 mil vehículos se han trasladado al interior del país por fiestas patrias
ML | Personal de la ATTT en las calles.
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

Un total de 60,780 vehículos se han desplazado hacia el interior del país durante las festividades patrias, mientras que otros 40,015 han retornado a la ciudad capital, según el balance acumulado hasta las 12:00 p.m. del 2 de noviembre.

El reporte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) detalla el movimiento vehicular registrado durante el asueto nacional, en medio del despliegue del Cuerpo de Inspectores en las principales vías del país para regular la circulación y mantener el orden en las carreteras.

Se detalló que las autoridades mantienen los operativos de vigilancia mientras continúa el desplazamiento de conductores hacia las provincias y el retorno de viajeros a la capital.

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