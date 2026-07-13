Más de 65 leyes de economía se han presentado en este período

En lo que va de la actual administración, al menos 65 proyectos y anteproyectos de ley de carácter económico han sido presentados en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, según datos publicados en la página oficial del Legislativo.

Entre las principales iniciativas presentadas y posteriormente sancionadas se encuentran la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (2025); la Ley 481, sobre Interés Preferencial (2025); la Ley 506, relacionada con los pagos a jubilados (2026); y la Ley 526, sobre Sustancia Económica.

Respecto a esta última normativa, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que “busca acabar con las empresas de papel o fantasma y exige que las multinacionales y las entidades que generan ingresos pasivos en el extranjero, como dividendos o regalías, demuestren una actividad económica real en el país mediante oficinas, personal y gastos locales”.

Por su parte, el diputado Eduardo Gaitán, quien presidía la Comisión de Economía y Finanzas, afirmó que, “mi compromiso continuará siendo impulsar iniciativas que fortalezcan la economía nacional y promuevan un entorno de confianza para la inversión, en beneficio de todos los panameños”.