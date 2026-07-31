Más de 742 personas con oficios pendientes son aprehendidas en el Metro de Panamá

La Policía Nacional (PN) informó que a través de la Unidad Policial del Metro aprehendió a más de 742 personas con oficios pendientes durante los operativos de verificación realizados en las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

Como resultado de estas acciones de control, los agentes policiales verificaron a 192,818 ciudadanos, detectando requerimientos judiciales por diferentes casos. Entre las personas aprehendidas se encuentran 151 con captura vigente, 228 con oficios de conducción, 15 por citaciones y 348 vinculadas a subrogados penales.

Además, cinco personas con condenas pendientes fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

De acuerdo con las estadísticas de la Unidad Policial del Metro, los casos detectados están relacionados principalmente con delitos contra la seguridad colectiva, contra la vida e integridad personal, contra la libertad e integridad sexual, el orden jurídico familiar y el estado civil, así como contra el patrimonio económico, entre otros.