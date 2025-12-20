Más de 7,500 incidentes por abejas africanizadas han atendido los bomberos en Panamá

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que a nivel nacional se han atendido 7,576 incidentes relacionados con abejas africanizadas, principalmente por enjambres y colmenas ubicadas en áreas residenciales, centros educativos y espacios públicos.

La entidad explicó que estas situaciones representan un riesgo para la población cuando los insectos se sienten amenazados, por lo que el personal bomberil interviene aplicando protocolos especializados para el control seguro de las abejas, priorizando la protección de la vida

.El BCBRP reiteró a la ciudadanía que no debe intentar remover colmenas o enjambres por cuenta propia, ya que esto puede provocar ataques masivos. Ante cualquier avistamiento, se recomienda mantener distancia, evitar ruidos o movimientos bruscos y reportar el caso de inmediato a la línea 103, para una atención segura y oportuna.