Más de mil panameños ingresan a los Programas de Transferencia Monetaria del Mides

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció que incorporó 1,586 nuevos beneficiarios a los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) para el primer pago del año que se realizará en marzo próximo.

En la modalidad tarjeta clave social, el desembolso será del 9 al 20 de marzo, mientras que quienes residen en áreas de difícil acceso recibirán su pago del 23 al 27 del mismo mes.

Detallaron que, del total, “979 son mujeres y 607 hombres, lo que confirma el alto impacto de estos programas en la autonomía económica y la protección social de la población femenina, especialmente en hogares en condición de vulnerabilidad”.

La mayoría de las nuevas inclusiones se realizaron mediante la modalidad de Tarjeta Clave Social, que concentra 1,424 beneficiarios (88.03%), mientras que 162 personas (11.97%) ingresaron bajo la modalidad de difícil acceso, garantizando que la ayuda llegue a las comunidades más apartadas del país, según información del Mides.

El programa 120 a los 65 concentra la mayor parte de las nuevas incorporaciones, con 1,199 beneficiarios, fortaleciendo la protección económica de las personas mayores. Le sigue la Red de Oportunidades, con 200 nuevos ingresos, ampliando el apoyo a hogares en situación de pobreza.

Ángel Guardián suma 136 beneficiarios, reforzando la atención a personas con discapacidad severa, mientras que, el Bono Alimenticio de SENAPAN incorpora 51 nuevos beneficiarios, contribuyendo a la seguridad alimentaria de familias vulnerables.

Actualmente, los PTMC en sus dos modalidades benefician a 186,225 panameños, con transferencias que alcanzan un monto global de B/. 54,193,470.