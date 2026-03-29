Más de mil personas acceden a servicios médicos gratuitos en jornada integral de salud en Colón

Más de mil personas se beneficiaron de una jornada integral de salud realizada este domingo en el Centro de Arte y Cultura de Colón, en una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la atención médica gratuita y promover la prevención en la población.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la importancia de ampliar la cobertura de los servicios sanitarios en todo el país, especialmente en zonas de difícil acceso.

En ese sentido, subrayó la necesidad de incorporar innovación en el sistema. “Es fundamental continuar fortaleciendo el acceso a los servicios de salud en todo el país, incluyendo las áreas de difícil acceso, mediante el uso de herramientas como la inteligencia artificial y nuevas tecnologías”, indicó.

El titular de Salud también valoró el respaldo de diversas entidades, entre ellas el Despacho de la Primera Dama, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el Ministerio de Cultura y la empresa privada, resaltando el enfoque interinstitucional de la actividad.

Por su parte, la directora regional de Salud de Colón, Nancy Torres, explicó que la jornada incluyó múltiples servicios enfocados en la atención integral.

“Estamos brindando medicina general, pediatría, vacunación, pruebas de laboratorio y servicios especializados, con el objetivo de acercar la atención de salud a la comunidad de manera oportuna y gratuita”, manifestó.

En la misma línea, la directora de Promoción de la Salud, Oris Iglesias, enfatizó el componente educativo de la actividad.

“El objetivo de esta jornada es promover la salud educando a la población, fomentando estilos de vida saludables y la importancia de la prevención”, señaló.

De forma paralela, unas 2,500 personas se beneficiaron de una agroferia organizada simultáneamente, según informó Jaime Andrade, quien destacó el impacto positivo del trabajo conjunto en la comunidad.

Durante la jornada, desarrollada entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., se ofrecieron servicios de medicina general, pediatría, vacunación, farmacia y laboratorio, así como especialidades en optometría, fonoaudiología y orientación odontológica. También se realizaron mamografías, electrocardiogramas, toma de presión arterial y evaluaciones nutricionales con entrega de suplementos.

Adicionalmente, se llevó a cabo un conversatorio con expertos enfocado en la promoción de estilos de vida saludables, mientras que un módulo veterinario brindó vacunación antirrábica, desparasitación y suplementación para mascotas, fomentando la tenencia responsable.

La actividad incluyó además la emisión de carnets de manipulador de alimentos, facilitando a los ciudadanos el cumplimiento de los requisitos sanitarios.