Matadero de Colón sigue cerrado y sin presupuesto de concesión

A cuatro meses de que el Ministerio de Salud (Minsa) ordenara el cierre del matadero municipal del distrito de Colón por incumplir con las condiciones sanitarias, todavía no existe una fecha definida para su reapertura.

La medida fue adoptada el pasado 2 de junio de 2026, luego de que las autoridades sanitarias determinaran que las instalaciones no reunían las condiciones necesarias para continuar operando.

Jaime Ceballos, director de Servicios Municipales de la Alcaldía del distrito de Colón, explicó que “el municipio se encuentra a la espera de una concesión privada que permita asumir las inversiones necesarias para adecuar las instalaciones y garantizar que el establecimiento pueda volver a operar bajo las condiciones exigidas por las autoridades sanitarias”.

El funcionario indicó que “hasta el momento, no existe ninguna empresa interesada formalmente en asumir la concesión. Aunque se han producido algunos acercamientos, estos no han llegado a concretarse en una propuesta”.

Igualmente, Ceballos manifestó que “mientras se busca una alternativa para la administración y financiamiento del establecimiento, la Alcaldía mantiene reuniones con el Minsa para determinar cuáles son las mejoras y adecuaciones que deberán realizarse antes de considerar una reapertura.

Desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Regional del Minsa en Colón informaron que actualmente el municipio no cuenta con los fondos ni el presupuesto necesario para que el matadero pueda operar.

Entre las principales adecuaciones señaladas por el Minsa para que pueda reabrir se encuentran mejoras en las instalaciones, cambios en el procesamiento de los animales durante el sacrificio, un manejo adecuado de los restos y mejoras en el tratamiento de las aguas servidas.