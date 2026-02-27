Mayín Correa recibirá la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz

La gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, será condecorada con la Orden Nacional Dr. Belisario Porras en el grado de Gran Cruz, por el presidente de la república, José Raúl Mulino Quintero.

La distinción reconoce la excelencia y el servicio al país en campos científico, artístico, literario, humanitario o por trayectoria pública, y lleva el nombre del tres veces presidente considerado “arquitecto” de la moderna república.

Nacida en Macaracas, provincia de Los Santos, Mayín Correa inició su trayectoria política en 1978 como representante del corregimiento de Bella Vista. Se destacó que su rol en la resistencia contra la dictadura de Noriega la llevó al exilio en 1987, tras ser electa legisladora en 1984 con el mayor porcentaje de votos proporcionales en la historia del país.

Designada inicialmente por el Órgano Ejecutivo tras la invasión de 1989, Correa ocupó la Alcaldía de Panamá entre 1991 y 1994, siendo reelegida hasta 1999, impulsando proyectos como “Mi Pueblito” y la Peatonal de la Avenida Central.

También se desempeñó como gobernadora de la provincia de Panamá en el periodo 2009-2014 y asumió nuevamente el cargo en julio de 2024.

Entre sus iniciativas destacan el gazebo del parque Catedral, el Mercado Municipal Artesanal, los vigilantes municipales, el desfile de Navidad, Mercado del Marisco y el programa armas por comida.