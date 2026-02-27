Medicina nuclear avanza en Panamá con nuevo equipo para pacientes oncológicos

El Instituto Oncológico Nacional (ION) adquirió una moderna Cámara Gamma o SPECT-CT, un novedoso equipo de diagnóstico que permitirá optimizar la calidad y eficiencia en la atención de los pacientes oncologicos, informaron del Ministerio de Salud (Minsa).

Explicaron que, “la Cámara Gamma es un equipo que incorpora un tomógrafo convencional, lo que permite realizar estudios de medicina nuclear combinados con tomografías”.

Alex González, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Salud (Minsa) y presidente del Patronato del ION, destacó que “mediante la medicina nuclear se puede garantizar un diagnóstico más preciso y determinar el momento oportuno para que el paciente reciba su tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia”.

Con este moderno equipo se atenderán aproximadamente 22 pacientes por día en doble turno, lo que representa un avance significativo en la capacidad operativa y en la eficiencia de los procesos de atención.

Por su parte, Julio Santamaría, director general del ION, señaló que este equipo es uno de los más modernos en el área de medicina nuclear en Panamá.

Santamaría resaltó que esta nueva herramienta permitirá al ION diagnosticar, tratar y dar seguimiento oportuno a los pacientes con estándares de un país de primer mundo.

En tanto, Luis Felipe Chen, jefe del Servicio de Medicina Nuclear del ION, explicó que la institución, con miras a reforzar la calidad en la atención, adquiere este equipo híbrido de última generación.

“Nos permite contar con una calidad de estudio y una certeza diagnóstica con la que no se contaba anteriormente. Además, por su versatilidad, posibilita realizar una mayor cantidad de estudios”, concluyó.