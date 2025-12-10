Médicos del Comando Sur llegan al HSM

ML | El Embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, le dieron la bienvenida ayer al primer equipo médico del Comando Sur en el Hospital San Miguel Arcángel con el plan “Juntos por la Salud”.

De acuerdo con la embajada estadounidense, esta visita se da bajo la estrategia de salud Global America First del presidente Donald Trump y la cooperación en seguridad ampliada con el país norteamericano. Los especialistas estadounidenses trabajarán directamente con médicos panameñas, “sin ONG infladas”, cubriendo necesidades médicas que van desde servicios dentales esenciales hasta cardiología.