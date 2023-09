Medidas para mejorar atención en la CSS

Dirigentes de gremios médicos y pacientes respaldan nuevas políticas dictadas por el director de la Caja de Seguro Social, Dr. Enrique Lau, a los encargados de las distintas instalaciones de la CSS, en busca de satisfacer la demanda de citas con médicos especialistas.

“Ningún paciente puede retirarse de una instalación del Seguro Social sin una cita de control si lo amerita, quedan eliminadas las agendas propias y los directores médicos deben llevar un registro para evitar que se otorguen cupos en periodo de vacaciones de los especialistas”, forman parte de las medidas tras una auditoría en consulta externa.

Domingo Moreno, coordinador nacional Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), dijo que “son medidas apropiadas. Siempre hemos considerado que ningún paciente puede irse de ninguna instalación de salud si haber sido atendido”.

Agregó que “muchas veces no se comunican apropiadamente con el paciente cuando por alguna razón solo tenemos un especialistas, y ese especialistas por fuerza mayor no lo puede atender, sin embargo, tenemos médicos generales muy bien entrenados que pueden resolver cuando el especialista no está”.

Alexander Pineda, presidente de la Asociación de Paciente con Enfermedades Renales Crónicas, señaló que “estamos convencidos, que mantener auditorías sobre la calidad de la atención médica se logra si se cumple el memorando que envió el director a todas las unidades ejecutoras de la CSS”.

“Es tiempo que se pongan correctivos reales a esta práctica donde el asegurado no es realmente atendido con calidad y calidez por un servicio que ya le descuenta en el pago de su seguro social”.

Para el dirigente médico Julio Osorio “las medidas están perfectas desde el punto de vista organizativo, pero el problema está en la falta de insumo, medicamentos u otros temas”.